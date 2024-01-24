Британія пропонує Німеччині "кільцевий обмін" для вирішення дилеми з Taurus – Handelsblatt
Велика Британія запропонувала Німеччині вихід із "глухої дискусії" щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Ідея полягає в тому, щоб Берлін експортував до Британії крилаті ракети, що дало б уряду Лондону можливість оснастити Україну додатковими крилатими ракетами іншої моделі, Storm Shadow, які вже є на озброєнні Сил оборони. Про це повідомило німецьке видання Handelsblatt, посилаючись на неназваних високопосадовців-дипломатів і представників уряду.
За даними співрозмовників журналістів, відповідна пропозиція Британії надійшла кілька тижнів тому.
У канцелярії німецького канцлера Олафа Шольца не стали коментувати журналістам цей можливий так званий кільцевий обмін. Однак, за словами ознайомлених із цим питанням осіб, пропозиція Британії розглядається.
У Міноборони після "Рамштайну-18" заявили, що західні партнери взяли на себе зобов’язання працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.
- Німеччина продовжує послідовно відмовлятися надавати ЗСУ крилаті ракети Taurus.
- 17 січня Бундестаг провалив голосування за проєкт резолюції щодо постачання в Україну Taurus, але спільний законопроєкт залишається чинним – голосування може відбутися до 22 лютого.
- У Бундестазі висловлювали побоювання щодо ідеї надання Україні Taurus – мовляв, у разі передавання ракет у Німеччині вони "зникнуть", а Берлін наразі нібито не має можливості виробляти Taurus в осяжному майбутньому. Виробник Taurus спростував це – заявив, що зможе у найкоротші терміни поповнити запаси.
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