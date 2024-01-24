Британія пропонує Німеччині "кільцевий обмін" для вирішення дилеми з Taurus – Handelsblatt

Пропозиція полягає в тому, щоб Німеччина експортувала Taurus до Британії – тоді Лондон отримав би змогу передати ЗСУ більше своїх Storm Shadow

Ракета Taurus (Скриншот відео)

Велика Британія запропонувала Німеччині вихід із "глухої дискусії" щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Ідея полягає в тому, щоб Берлін експортував до Британії крилаті ракети, що дало б уряду Лондону можливість оснастити Україну додатковими крилатими ракетами іншої моделі, Storm Shadow, які вже є на озброєнні Сил оборони. Про це повідомило німецьке видання Handelsblatt, посилаючись на неназваних високопосадовців-дипломатів і представників уряду.

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За даними співрозмовників журналістів, відповідна пропозиція Британії надійшла кілька тижнів тому.

У канцелярії німецького канцлера Олафа Шольца не стали коментувати журналістам цей можливий так званий кільцевий обмін. Однак, за словами ознайомлених із цим питанням осіб, пропозиція Британії розглядається.

У Міноборони після "Рамштайну-18" заявили, що західні партнери взяли на себе зобов’язання працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.

Німеччина продовжує послідовно відмовлятися надавати ЗСУ крилаті ракети Taurus.

17 січня Бундестаг провалив голосування за проєкт резолюції щодо постачання в Україну Taurus, але спільний законопроєкт залишається чинним – голосування може відбутися до 22 лютого.

У Бундестазі висловлювали побоювання щодо ідеї надання Україні Taurus – мовляв, у разі передавання ракет у Німеччині вони "зникнуть", а Берлін наразі нібито не має можливості виробляти Taurus в осяжному майбутньому. Виробник Taurus спростував це – заявив, що зможе у найкоротші терміни поповнити запаси.

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