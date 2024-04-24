Немецкая оппозиция призывает Сунака надавить на Шольца в вопросе Taurus для Украины

Эксперт по обороне ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что немецкое правительство должно передать Украине дальнобойные ракеты, как это делают США

Риши Сунак (Фото: ОП)

Члены немецкой оппозиционной фракции Христианско-демократический союз (ХДС) призывают премьера Великобритании Риши Сунака надавить на канцлера Олафа Шольца в вопросе передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает n-tv.

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Немецкая оппозиция считает, что после одобрения американским Конгрессом законопроекта о помощи Украине с призывом о предоставлении оружия большей дальности соответствующее давление должно оказываться и на немецкие власти.

"Пакет США прямо призывает президента США Джо Байдена обеспечить ATACMS большой дальности. Вот почему Сунак также должен усилить давление на Шольца, чтобы он, наконец, передал Taurus", – заявил эксперт по обороне ХДС Родерих Кизеветтер.

Ранее стало известно, что Сунак впервые за время своей каденции посетит Германию и встретится с Шольцом. Ожидается, что политики будут говорить о мировых войнах и двусторонних отношениях.

24 января 2024 стало известно, что Великобритания предложила Германии идею кольцевого обмена – Берлин мог бы экспортировать стране Taurus, а Лондон передал бы Украине уже используемые в ВСУ Storm Shadow.

На следующий день министр обороны ФРГ Писториус заявил, что "ничего не знает" об идее кольцевого обмена с Британией, и подчеркнул, что это будет решать канцелярия Шольца, а не его ведомство.

29 марта Шольц в контексте отказа предоставить Taurus заявил, что важным для него остается "не повлечь за собой эскалацию" войны к столкновению России и НАТО.

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