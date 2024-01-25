Писториус об идее обмена Taurus с Британией: Не слышал об этом, должна решать канцелярия

Ранее сообщалось о якобы следующем плане Великобритании: ФРГ экспортирует в Лондон ракеты Taurus, а она передаст Украине Storm Shadow

Борис Писториус (Фото: EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что "ничего не знает" об идее кольцевого обмена крылатыми ракетами Taurus с Великобританией, чтобы та предоставила Украине ракеты Storm Shadow. Об этом он рассказал в интервью немецкому таблоиду Bild.

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"Я ничего не знаю об этом предложении [кольцевого обмена]. Если об этом будут дискуссии, то не у меня", – заявил чиновник.

Он отметил, что если такие переговоры будут с канцелярией (офисом главы правительства ФРГ), то они должны определить, является ли такая идея жизнеспособной.

Писториус отметил, что Taurus "несравнимы с продукцией других стран", поэтому их передача требует тщательного рассмотрения. Чиновник заявил, что Taurus "явно превосходят", в частности, британские крылатые ракеты.

По его словам, поставки Taurus Украине не исключены, однако пока "нового статуса" относительно этого нет.

24 января немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на неназванных высокопоставленных должностных лиц-дипломатов и представителей правительства, заявило, что Великобритания предложила Германии выход из "глухой дискуссии" о поставках Taurus Украине.

Идея, озвученная изданием, заключается в следующем: Берлин экспортировал бы в Британию крылатые ракеты, что дало бы правительству Лондона возможность предоставить Украине дополнительные крылатые ракеты другой модели, Storm Shadow, уже находящиеся на вооружении Сил обороны.

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Больше об этих ракетах LIGA.net писала



Storm Shadow/SCALP – франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", производимая компанией MBDA. Вес ее боевой части – 450 кг. Эти ракеты имеются в нескольких модификациях, от 290 км до 560 км. Окончательно неизвестно, какую модификацию получила Украина. Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км. Больше об этих ракетахписала здесь Storm Shadow/SCALP – франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", производимая компанией MBDA. Вес ее боевой части – 450 кг. Эти ракеты имеются в нескольких модификациях, от 290 км до 560 км. Окончательно неизвестно, какую модификацию получила Украина.

Германия продолжает последовательно отказываться предоставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.

17 января Бундестаг провалил голосование за проект резолюции о поставках в Украину Taurus, но общий законопроект остается в силе – голосование может состояться до 22 февраля.

В Бундестаге высказывали опасения по поводу идеи предоставления Украине Taurus – мол, в случае передачи ракет в Германии они "исчезнут", а у Берлина вроде бы нет возможности производить Taurus в обозримом будущем. Производитель Taurus опроверг это – заявил, что сможет в кратчайшие сроки пополнить запасы.

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