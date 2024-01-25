Писториус об идее обмена Taurus с Британией: Не слышал об этом, должна решать канцелярия
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что "ничего не знает" об идее кольцевого обмена крылатыми ракетами Taurus с Великобританией, чтобы та предоставила Украине ракеты Storm Shadow. Об этом он рассказал в интервью немецкому таблоиду Bild.
"Я ничего не знаю об этом предложении [кольцевого обмена]. Если об этом будут дискуссии, то не у меня", – заявил чиновник.
Он отметил, что если такие переговоры будут с канцелярией (офисом главы правительства ФРГ), то они должны определить, является ли такая идея жизнеспособной.
Писториус отметил, что Taurus "несравнимы с продукцией других стран", поэтому их передача требует тщательного рассмотрения. Чиновник заявил, что Taurus "явно превосходят", в частности, британские крылатые ракеты.
По его словам, поставки Taurus Украине не исключены, однако пока "нового статуса" относительно этого нет.
24 января немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на неназванных высокопоставленных должностных лиц-дипломатов и представителей правительства, заявило, что Великобритания предложила Германии выход из "глухой дискуссии" о поставках Taurus Украине.
Идея, озвученная изданием, заключается в следующем: Берлин экспортировал бы в Британию крылатые ракеты, что дало бы правительству Лондона возможность предоставить Украине дополнительные крылатые ракеты другой модели, Storm Shadow, уже находящиеся на вооружении Сил обороны.
Storm Shadow/SCALP – франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", производимая компанией MBDA. Вес ее боевой части – 450 кг. Эти ракеты имеются в нескольких модификациях, от 290 км до 560 км. Окончательно неизвестно, какую модификацию получила Украина.
- Германия продолжает последовательно отказываться предоставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.
- 17 января Бундестаг провалил голосование за проект резолюции о поставках в Украину Taurus, но общий законопроект остается в силе – голосование может состояться до 22 февраля.
- В Бундестаге высказывали опасения по поводу идеи предоставления Украине Taurus – мол, в случае передачи ракет в Германии они "исчезнут", а у Берлина вроде бы нет возможности производить Taurus в обозримом будущем. Производитель Taurus опроверг это – заявил, что сможет в кратчайшие сроки пополнить запасы.
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