Пісторіус про ідею обміну Taurus з Британією: Не чув про це, має вирішувати канцелярія

Раніше повідомлялося про нібито наступний план Великої Британії: ФРН експортує до неї ракети Taurus, а натомість вона передасть Україні Storm Shadow

Борис Пісторіус (Фото: EPA)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що "нічого не знає" про ідею кільцевого обміну крилатими ракетами Taurus з Великою Британією, щоб та надала Україні ракети Storm Shadow. Про це він розповів в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild.

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"Я нічого не знаю про цю пропозицію [кільцевого обміну]. Якщо про це будуть дискусії, то не у мене", – заявив посадовець.

Він зазначив, що якщо такі переговори будуть з канцелярією (офісом голови уряду ФРН), то вони мають визначити, чи є така ідея життєздатною.

Пісторіус зазначив, що Taurus "незрівнянні з продукцією інших країн", тому їх передання потребує ретельного розгляду. Посадовець заявив, що Taurus "явно перевершують", зокрема, британські крилаті ракети.

За його словами, постачання Taurus Україні не виключено, проте наразі "нового статусу" щодо цього немає.

24 січня німецьке видання Handelsblatt, посилаючись на неназваних високопосадовців-дипломатів і представників уряду, заявило, що нібито Велика Британія запропонувала Німеччині вихід із "глухої дискусії" стосовно постачання Taurus Україні.

Ідея, озвучена виданням, полягає в наступному: Берлін експортував би до Британії крилаті ракети, що дало б уряду Лондона можливість надати Україні додаткові крилаті ракети іншої моделі, Storm Shadow, які вже є на озброєнні Сил оборони.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. Більше про ці ракети



Storm Shadow/SCALP – франко-британська авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля", яку виробляє компанія MBDA. Вага її бойової частини – 450 кг. Ці ракети є в кількох модифікаціях, від 290 км до 560 км. Остаточно невідомо, яку модифікацію отримала Україна. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. Більше про ці ракети LIGA.net писала тут Storm Shadow/SCALP – франко-британська авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля", яку виробляє компанія MBDA. Вага її бойової частини – 450 кг. Ці ракети є в кількох модифікаціях, від 290 км до 560 км. Остаточно невідомо, яку модифікацію отримала Україна.

Німеччина продовжує послідовно відмовлятися надавати ЗСУ крилаті ракети Taurus.

17 січня Бундестаг провалив голосування за проєкт резолюції щодо постачання в Україну Taurus, але спільний законопроєкт залишається чинним – голосування може відбутися до 22 лютого.

У Бундестазі висловлювали побоювання щодо ідеї надання Україні Taurus – мовляв, у разі передавання ракет у Німеччині вони "зникнуть", а Берлін наразі нібито не має можливості виробляти Taurus в осяжному майбутньому. Виробник Taurus спростував це – заявив, що зможе у найкоротші терміни поповнити запаси.

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