Німецька опозиція закликає Сунака натиснути на Шольца у питанні Taurus для України

Експерт з оборони ХДС Родеріх Кізеветтер заявив, що німецький уряд має передати Україні далекобійні ракети, як це роблять США

Ріші Сунак (Фото: ОП)

Члени німецької опозиційної фракції Християнсько-демократичний союз (ХДС) закликають прем'єра Великої Британії Ріші Сунака натиснути на канцлера Олафа Шольца у питанні передання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це повідомляє n-tv.

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Німецька опозиція вважає, що після схвалення американським Конгресом законопроєкту про допомогу Україні із закликом про надання зброї більшої дальності відповідний тиск має чинитися й на німецьку владу.

"Пакет США прямо закликає президента США Джо Байдена забезпечити ATACMS великої дальності. Ось чому Сунак також повинен посилити тиск на Шольца, щоб він нарешті передав Taurus", – заявив експерт з оборони ХДС Родеріх Кізеветтер.

Раніше стало відомо, що Сунак уперше за час своєї каденції відвідає Німеччину й зустрінеться з Шольцом. Очікується, що політики говоритимуть про світові війни та двосторонні відносини.

24 січня 2024 року стало відомо, що Велика Британія запропонувала Німеччині ідею кільцевого обміну – Берлін міг би експортувати країні Taurus, а Лондон передав би Україні Storm Shadow, які вже використовуються в ЗСУ.

Наступного дня міністр оборони ФРН Пісторіус заявив, що "нічого не знає" про ідею кільцевого обміну з Британією, і наголосив, що це вирішуватиме канцелярія Шольца, а не його відомство.

29 березня Шольц у контексті відмови надати Taurus заявив, що важливим для нього лишається "не спричинити ескалацію" війни до зіткнення Росії та НАТО.

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