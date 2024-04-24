Німецька опозиція закликає Сунака натиснути на Шольца у питанні Taurus для України
Члени німецької опозиційної фракції Християнсько-демократичний союз (ХДС) закликають прем'єра Великої Британії Ріші Сунака натиснути на канцлера Олафа Шольца у питанні передання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це повідомляє n-tv.
Німецька опозиція вважає, що після схвалення американським Конгресом законопроєкту про допомогу Україні із закликом про надання зброї більшої дальності відповідний тиск має чинитися й на німецьку владу.
"Пакет США прямо закликає президента США Джо Байдена забезпечити ATACMS великої дальності. Ось чому Сунак також повинен посилити тиск на Шольца, щоб він нарешті передав Taurus", – заявив експерт з оборони ХДС Родеріх Кізеветтер.
Раніше стало відомо, що Сунак уперше за час своєї каденції відвідає Німеччину й зустрінеться з Шольцом. Очікується, що політики говоритимуть про світові війни та двосторонні відносини.
- 24 січня 2024 року стало відомо, що Велика Британія запропонувала Німеччині ідею кільцевого обміну – Берлін міг би експортувати країні Taurus, а Лондон передав би Україні Storm Shadow, які вже використовуються в ЗСУ.
- Наступного дня міністр оборони ФРН Пісторіус заявив, що "нічого не знає" про ідею кільцевого обміну з Британією, і наголосив, що це вирішуватиме канцелярія Шольца, а не його відомство.
- 29 березня Шольц у контексті відмови надати Taurus заявив, що важливим для нього лишається "не спричинити ескалацію" війни до зіткнення Росії та НАТО.
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