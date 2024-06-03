Украина может сбивать немецкими Patriot самолеты над РФ – генерал Бундесвера

После предоставления Берлином разрешения на удары по РФ немецкий генерал Фройдинг заявил, что это исключительная ответственность украинских военных

Кристиан Фройдинг (Фото - ЕРА)

В рамках предоставленного Берлином разрешения на удары по РФ Украина теоретически может сбивать авиацию оккупантов в воздушном пространстве России немецкими системами противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг, передает Tagesschau.

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С пятницы, 31 мая, стало ясно, что Украине можно использовать в ограниченном объеме оружие Берлина по территории России. Как отметил Фройдинг, это возможно, например, для системы Patriot, но остается непонятным, произошло ли уже это.

"Вполне возможно, что системы Patriot теперь также будут использоваться в районе Харькова, они отлично подходят для борьбы с российской авиацией, которая может разворачивать страшные барражирующие бомбы", – сказал он.

Однако Фройдинг подчеркнул, что тактическое использование систем является исключительной ответственностью украинских военных: "Вы можете использовать их в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы не только будут придерживаться его, но и делать это с большим тактическим мастерством и добьются успеха".

31 мая стало известно, что Германия официально разрешила Украине использовать ее оружие против целей на территории РФ.

Как пояснил министр обороны Германии Писториус, Берлин сменил свою риторику из-за "адаптации" к российско-украинской войне.

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