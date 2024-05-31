Берлін дозволив Україні бити по РФ німецькою зброєю. Пісторіус пояснив це "адаптацією"

Міністр оборони Німеччини заявив, що країна "адаптувалася" до війни в Україні – її європейського сусіда

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Німеччина врешті-решт дозволила Україні завдавати ударів по території Росії німецькою зброєю через "адаптацію" до російсько-української війни. Про це повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус, передає n-tv.

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Очільник відомства наголосив, що Україна має повне право завдавати ударів по території країни-агресора, і рішення Німеччини, за його словами, було правильним.

"Це те, що ми завжди робили від початку війни, яку Путін веде проти України. Ми адаптувалися до ситуації, адаптували нашу стратегію в кожному конкретному випадку", – сказав Пісторіус, відповідаючи на запитання, чому Берлін передумав у цьому питанні.

Ще 26 травня німецький канцлер Шольц заявляв, що він проти використання Україною західної зброї для ударів по території Росії. А вдень 29 травня вже 10 країн підтримували удари їхньою зброєю по країні-агресорці, і їх кількість продовжує зростати.

31 травня 2024 року видання Tagesschau із посиланням на речника федерального уряду країни повідомило, що Німеччина дозволила Україні бити наданою нею зброєю по території Росії.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон дозволив Києву вражати цілі на території Росії із застосуванням американської зброї.

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