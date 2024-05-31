Берлин разрешил Украине бить по РФ немецким оружием. Писториус объяснил это "адаптацией"

Министр обороны Германии заявил, что страна "адаптировалась" к войне в Украине – ее европейского соседа

Борис Писториус (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Германия в конце концов позволила Украине наносить удары по территории России немецким оружием из-за "адаптации" к российско-украинской войне. Об этом сообщил министр обороны страны Борис Писториус, передает n-tv.

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Глава ведомства подчеркнул, что Украина имеет полное право наносить удары по территории страны-агрессора, и решение Германии, по его словам, было правильным.

"Это то, что мы всегда делали с начала войны, которую Путин ведет против Украины. Мы адаптировались к ситуации, адаптировали нашу стратегию в каждом конкретном случае", – сказал Писториус, отвечая на вопрос, почему Берлин передумал в этом вопросе.

Еще 26 мая немецкий канцлер Шольц заявлял, что он против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России. А днем 29 мая уже 10 стран поддерживали удары их оружием по стране-агрессору, и их количество продолжает расти.

31 мая 2024 года издание Tagesschau со ссылкой на спикера федерального правительства страны сообщило, что Германия позволила Украине бить предоставленным ею оружием по территории России.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву поражать цели на территории России с применением американского оружия.

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