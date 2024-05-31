Блинкен подтвердил, что США разрешили Украине бить по России американским оружием
Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге подтвердил, что Вашингтон позволил Киеву поражать цели на территории России с применением американского оружия.
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По его словам, в последние недели Украина просила США о разрешении на применение американского оружия для противодействия российской агрессии. Он уточнил, что запрос касался желания Киева наносить удары по российским силам, которые "сосредотачиваются на российской стороне границы и атакуют Украину".
"Это пошло сразу к президенту [Джо Байдену]. И, как вы слышали, он одобрил использование оружия для этой цели", – заявил Блинкен.
Госсекретарь США добавил, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Украину, подстраиваясь, если это потребуется.
- 30 мая 2024 года издание Politico со ссылкой на анонимные источники утверждало, что американский лидер Джо Байден разрешил Украине применять оружие США по российской территории, но исключительно в районах рядом с Харьковом.
- Официальных заявлений по этому поводу с американской стороны до сих пор нет, но впоследствии Минобороны Соединенных Штатов заявило, что по-прежнему не позволяет Украине бить по РФ предоставленным ими оружием.
- 31 мая Германия разрешила Украине бить ее оружием по территории России, хотя ранее канцлер Шольц выступал против этого.
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