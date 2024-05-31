Блинкен подтвердил, что США разрешили Украине бить по России американским оружием

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Украину, подстраиваясь под обстоятельства, если это потребуется

Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге подтвердил, что Вашингтон позволил Киеву поражать цели на территории России с применением американского оружия.

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По его словам, в последние недели Украина просила США о разрешении на применение американского оружия для противодействия российской агрессии. Он уточнил, что запрос касался желания Киева наносить удары по российским силам, которые "сосредотачиваются на российской стороне границы и атакуют Украину".

"Это пошло сразу к президенту [Джо Байдену]. И, как вы слышали, он одобрил использование оружия для этой цели", – заявил Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Украину, подстраиваясь, если это потребуется.

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