Германия снова пообещала предоставить Украине еще одну систему Patriot и 500 млн евро

Германия передаст Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot и 500 млн евро помощи. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Анналена Бербок на встрече лидеров стран НАТО в Праге, говорится в сообщении немецкого МИДа.

Strengthening #Ukraine's air defence remains crucial. Germany is contributing another Patriot system and an additional €500 million. Together, we must maintain our steadfast support and commitment. @ABaerbock 3/3