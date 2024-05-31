Германия снова пообещала предоставить Украине еще одну систему Patriot и 500 млн евро

Германия еще в середине апреля заявила, что "немедленно" пришлет третью систему Patriot. О новой помощи на 500 млн евро Берлин пообещал еще раньше

Patriot (Фото: пресс-служба НАТО)

Германия передаст Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot и 500 млн евро помощи. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Анналена Бербок на встрече лидеров стран НАТО в Праге, говорится в сообщении немецкого МИДа.

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Strengthening #Ukraine's air defence remains crucial. Germany is contributing another Patriot system and an additional €500 million. Together, we must maintain our steadfast support and commitment. @ABaerbock 3/3 — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) May 31, 2024

Бербок сообщила, что Германия передаст Украине дополнительную систему Patriot для усиления защиты неба государства. Также Берлин в очередной раз пообещал Киеву дополнительные 500 млн евро помощи. При этом власти ФРГ не называют хотя бы ориентировочных сроков выделения ни техники, ни денег.

"Международное право однозначно: государства, которые подвергаются нападению, имеют не только право защищать свою территорию, но и обязанность защищать своих граждан. Наша военная поддержка Украины соответствует этим принципам", – сказала министр.

Она добавила, что союзники Украины должны придерживаться принципа "один за всех и все за одного" в вопросе поддержки Украины.

Ранее Берлин уже предоставил Украине две системы Patriot, а в середине апреля 2024-го в Минобороны Германии сообщили, что "немедленно" предоставят еще один комплекс – третий.

24 мая в Минобороны Германии сообщили о пакете помощи Украине на 500 млн евро, в который войдет система ПВО IRIS-T.

31 мая в немецком правительстве заявили, что Берлин дал Украине разрешение использовать оружие государства для ударов по целям в России. Ранее канцлер государства Шольц выступал против такого разрешения.

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