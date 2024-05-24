Германия и Дания предоставили Украине 10 танков Leopard, также Силы обороны получат HIMARS

Leopard 1 A5 (Фото: EPA)

Германия передала новый пакет военной помощи для Сил обороны, в него, в частности, вошли: танки, пулеметы и другое вооружение. Об этом свидетельствует обновленный список с помощью на сайте немецкого правительства.

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Совместно с Данией Германия передает еще 10 танков Leopard 1 A5 (всего передано 40 танков).

Также в пакет вошли:

→ три реактивные системы залпового огня HIMARS;

→ 20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;

→ 8500 снарядов 155 мм;

→ 20 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;

→ 34 разведывательных беспилотника RQ-35 HEIDRUN;

→ один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;

→ одна бронированная инженерная машина DACHS;

→ одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

→ четыре противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;

→ два противоминных плуга;

→ 16 автоцистерн Zetros;

→ 400 светодиодных ламп;

→ 530 штурмовых винтовок MK 556;

→ 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 000 патронов;

→ 111 винтовок CR 308;

→ 1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.

13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot.

17 апреля издание Tagesschau писало, что немецкое правительство начало инициативу по поиску систем ПВО для Украины.

19 апреля в Минобороны Германии заявили, что по результатам заседания Совета Украина — НАТО есть положительные сигналы от союзников по поиску и передаче Украине дополнительных систем ПВО.

10 мая Минобороны Канады сообщило о выделении $56 млн по инициативе Германии по поиску и поставке Украине систем ПВО.

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