Глава МЗС Німеччини: Мільярда євро, зібраного партнерами, недостатньо для посилення ППО України

Анналена Бербок (Фото: EPA)

Зібраних міжнародними партнерами коштів у сумі майже 1 млрд євро для посилення протиповітряної оборони України наразі недостатньо. Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час спільної пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

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За її словами, Німеччина започаткувала ініціативу з пошуку систем протиповітряної оборони для України. У її межах Берлін надав Києву ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot.

"Майже 1 млрд євро було зібрано для посилення протиповітряної оборони України, але чітко зрозуміло, що треба більше", – наголосила Бербок.

Глава зовнішньополітичного відомства зазначила, що потрібні системи ППО для захисту енергетичних об’єктів, які росіяни намагаються знищити за допомогою ракет та ударних безпілотників.

"Тому ми закликаємо всіх партнерів на міжнародній арені, щоб вони надавали додаткові системи ППО для України, бо всім має бути зрозуміло, що кожна затримка у підтримці коштує життів українців", – заявила вона.

13 квітня Німеччина зобов'язалась надати Україні ще одну систему Patriot.

17 квітня видання Tagesschau писало, що німецький уряд започаткував ініціативу щодо пошуку систем ППО для України.

19 квітня у Міноборони Німеччини заявили, що за результатами засідання Ради Україна — НАТО є позитивні сигнали від союзників щодо пошуку й передання Україні додаткових систем ППО.

10 травня Міноборони Канади повідомило про виділення $56 млн на ініціативу Німеччини з пошуку та постачання Україні систем ППО.

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