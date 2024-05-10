Канада виділяє $56 млн на німецьку ініціативу з пошуку систем ППО для України

У Міноборони Канади заявили, що кошти спрямують для "швидкого пошуку і постачання систем протиповітряної оборони для України"

ЗРК Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ)

Канада виділяє $56 (76 канадських доларів) на ініціативу Німеччини з пошуку та постачання Україні систем протиповітряної оборони. Про це повідомив глава Міноборони країни Білл Блер за підсумками зустрічі з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

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В оборонному відомстві Канади підкреслили, що кошти спрямують для "швидкого пошуку і постачання систем протиповітряної оборони для України".

"Ці системи допоможуть захиститися від російських повітряних атак, які вбили тисячі українців і зруйнували лікарні, електростанції та житлові будинки", – заявив Блер.

У Міноборони країни також нагадали, що канадські військові перебувають у складі німецької Групи сприяння безпеці, яка допомагає полегшити передання військової допомоги Україні та планує негайні та довгострокові потреби у навчанні українських бійців.

На початку квітня після засідання Ради Україна-НАТО глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін "негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише у союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО". Згодом вона повідомила, що запаси систем ППО у Німеччині майже вичерпано, тому союзникам треба шукати їх в інших країн.

6 квітня 2024 року президент Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot — шість-вісім батарей у кожній, щоб повністю закрити небо держави.

10 квітня Боррель сказав, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot.

6 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських союзників посилити українську протиповітряну оборону з того, що є у запасах, оскільки часу на те, щоб чекати на виготовлення нових засобів ППО для української армії, немає.

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