Канада выделяет $56 млн на немецкую инициативу по поиску систем ПВО для Украины

В Минобороны Канады заявили, что средства будут направлены для "быстрого поиска и поставок систем противовоздушной обороны для Украины"

ЗРК Patriot (Фото: Генштаб ВСУ)

Канада выделяет $56 (76 канадских долларов) на инициативу Германии по поиску и поставке Украине систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава Минобороны страны Билл Блэр по итогам встречи с немецким коллегой Борисом Писториусом.

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В оборонном ведомстве Канады подчеркнули, что средства будут направлены для "быстрого поиска и поставок систем противовоздушной обороны для Украины".

"Эти системы помогут защититься от российских воздушных атак, убивших тысячи украинцев и разрушивших больницы, электростанции и жилые дома", – заявил Блэр.

В Минобороны также напомнили, что канадские военные находятся в составе немецкой Группы содействия безопасности, которая помогает облегчить передачу военной помощи Украине и планирует немедленные и долгосрочные потребности в обучении украинских бойцов.

В начале апреля после заседания Совета Украина-НАТО глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин "немедленно инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО". Позже она сообщила, что запасы систем ПВО в Германии почти исчерпаны, поэтому союзникам нужно искать ее в других странах.

6 апреля 2024 года президент Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем Patriot – шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо страны.

10 апреля Боррель сказал, что ЕС делает недостаточно для поддержки Украины, ведь европейские армии имеют около 100 батарей Patriot.

6 мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских союзников усилить украинскую противовоздушную оборону из того, что есть в запасах, поскольку времени на то, чтобы ждать изготовления новых средств ПВО для украинской армии, нет.

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