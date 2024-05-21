Бербок: Миллиарда евро, собранного партнерами, недостаточно для усиления ПВО Украины

Анналена Бербок (Фото: EPA)

Собранных международными партнерами средств в сумме почти 1 млрд евро для усиления противовоздушной обороны Украины недостаточно. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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По ее словам, Германия создала инициативу по поиску систем противовоздушной обороны для Украины. В ее рамках Берлин предоставил Киеву еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot.

"Почти 1 млрд евро было собрано для усиления противовоздушной обороны Украины, но понятно, что нужно больше", — подчеркнула Бербок.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что нужны системы ПВО для защиты энергетических объектов, которые россияне пытаются уничтожить с помощью ракет и ударных беспилотников.

"Поэтому мы призываем всех партнеров на международной арене, чтобы они предоставляли дополнительные системы ПВО для Украины, потому что всем должно быть понятно, что каждая задержка в поддержке стоит жизни украинцев", — заявила она.

13 апреля Германия обязалась предоставить Украине еще одну систему Patriot.

17 апреля издание Tagesschau писало, что немецкое правительство создало инициативу по поиску систем ПВО для Украины.

19 апреля в Минобороны Германии заявили, что по результатам заседания Совета Украина — НАТО есть положительные сигналы от союзников по поиску и передаче Украине дополнительных систем ПВО.

10 мая Минобороны Канады сообщило о выделении $56 млн на инициативу Германии по поиску и поставке Украине систем ПВО.

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