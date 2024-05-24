Німеччина та Данія надали Україні 10 танків Leopard, також Сили оборони отримають HIMARS
Німеччина передала новий пакет військової допомоги для Сил оборони, до нього, зокрема, ввійшли: танки, кулемети та інше озброєння. Про це свідчить оновлений список із допомогою на сайті німецького уряду.
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Спільно з Данією Німеччина передає ще 10 танків Leopard 1 A5 (загалом передано 40 танків).
Також до пакета ввійшли:
→ три реактивні системи залпового вогню HIMARS;
→ 20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;
→ 8500 снарядів 155 мм;
→ 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
→ 34 розвідувальні безпілотники RQ-35 HEIDRUN;
→ один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;
→ одна броньована інженерна машина DACHS;
→ одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
→ чотири протимінні танки WISENT 1 із запасними частинами;
→ два протимінні плуги;
→ 16 автоцистерн Zetros;
→ 400 світлодіодних ламп;
→ 530 штурмових гвинтівок MK 556;
→ 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 000 патронів;
→ 111 гвинтівок CR 308;
→ 1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.
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