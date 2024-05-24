Німеччина та Данія надали Україні 10 танків Leopard, також Сили оборони отримають HIMARS

Leopard 1 A5 (Фото: EPA)

Німеччина передала новий пакет військової допомоги для Сил оборони, до нього, зокрема, ввійшли: танки, кулемети та інше озброєння. Про це свідчить оновлений список із допомогою на сайті німецького уряду.

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Спільно з Данією Німеччина передає ще 10 танків Leopard 1 A5 (загалом передано 40 танків).

Також до пакета ввійшли:



→ три реактивні системи залпового вогню HIMARS;

→ 20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;

→ 8500 снарядів 155 мм;

→ 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;

→ 34 розвідувальні безпілотники RQ-35 HEIDRUN;

→ один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;

→ одна броньована інженерна машина DACHS;

→ одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

→ чотири протимінні танки WISENT 1 із запасними частинами;

→ два протимінні плуги;

→ 16 автоцистерн Zetros;

→ 400 світлодіодних ламп;

→ 530 штурмових гвинтівок MK 556;

→ 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 000 патронів;

→ 111 гвинтівок CR 308;

→ 1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.

13 квітня Німеччина зобов'язалася надати Україні ще одну систему Patriot.

17 квітня видання Tagesschau писало, що німецький уряд започаткував ініціативу щодо пошуку систем ППО для України.

19 квітня у Міноборони Німеччини заявили, що за результатами засідання Ради Україна — НАТО є позитивні сигнали від союзників щодо пошуку й передання Україні додаткових систем ППО.

10 травня Міноборони Канади повідомило про виділення $56 млн на ініціативу Німеччини з пошуку та постачання Україні систем ППО.

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