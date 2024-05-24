Україна отримала від Німеччини додаткову систему ППО IRIS-T
ЗРК IRIS-T (Фото: Генштаб ЗСУ)

Німеччина передає Україні додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус, йдеться на сайті оборонного відомства.

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"Ми знову передали Україні комбіновану вогневу установку IRIS-T SLM та IRIS-T SLS – надсучасну і перевірену систему протиповітряної оборони середньої та малої дальності, яка виробляється безпосередньо німецькою промисловістю", – заявив він.

Пісторіус нагадав, що російські повітряні удари продовжують вбивати людей та руйнувати українську інфраструктуру.

Ввечері 24 травня німецьке видання Spiegel повідомило, що з Німеччини в Україну прибула ще одна система протиповітряної оборони IRIS-T. Ця додаткова система IRIS-T також анонсувалася 18 квітня - виконавчий директор оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух обіцяв постачання впродовж "кількох тижнів".

ДОВІДКА
IRIS-T – зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence у 2014 році й призначений для знищення крилатих і балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів і БПЛА. Комплекс може одночасно обстрілювати кілька цілей за будь-якої погоди завдяки радіолокаційній станції (РЛС) з 360-градусним оглядом. Дальність дії ракет IRIS-T – до 40 км і на висоту до 20 км. Ракети IRIS-T також уміють відрізняти цілі від теплових пасток, що ускладнює можливість "відволікти" їх. Одна установка IRIS-T SLM розрахована на вісім ракет IRIS-T SL. Є і версія малої дальності (12 км) – це IRIS-T SLS. Такі системи Німеччина вже теж передавала Україні.
  • 6 квітня 2024 року президент Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot по шість-вісім батарей у кожній, аби повністю закрити небо.
  • 10 квітня Боррель зазначив, що європейські армії мають близько 100 батарей Patriot, але "все ще неспроможні" надати сім, які відчайдушно просить Україна. Глава МЗС Німеччини Бербок стверджувала, що запаси систем Patriot в її країні нібито вичерпані.
  • 18 квітня очільник МЗС України закликав лідерів "Великої сімки" взяти приклад із Німеччини та якнайшвидше постачити Україні додаткові системи протиповітряної оборони.

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