Україна отримала від Німеччини додаткову систему ППО IRIS-T

ЗРК IRIS-T (Фото: Генштаб ЗСУ)

Німеччина передає Україні додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус, йдеться на сайті оборонного відомства.

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"Ми знову передали Україні комбіновану вогневу установку IRIS-T SLM та IRIS-T SLS – надсучасну і перевірену систему протиповітряної оборони середньої та малої дальності, яка виробляється безпосередньо німецькою промисловістю", – заявив він.

Пісторіус нагадав, що російські повітряні удари продовжують вбивати людей та руйнувати українську інфраструктуру.

Ввечері 24 травня німецьке видання Spiegel повідомило, що з Німеччини в Україну прибула ще одна система протиповітряної оборони IRIS-T. Ця додаткова система IRIS-T також анонсувалася 18 квітня - виконавчий директор оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух обіцяв постачання впродовж "кількох тижнів".

ДОВІДКА IRIS-T – зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence у 2014 році й призначений для знищення крилатих і балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів і БПЛА. Комплекс може одночасно обстрілювати кілька цілей за будь-якої погоди завдяки радіолокаційній станції (РЛС) з 360-градусним оглядом. Дальність дії ракет IRIS-T – до 40 км і на висоту до 20 км. Ракети IRIS-T також уміють відрізняти цілі від теплових пасток, що ускладнює можливість "відволікти" їх. Одна установка IRIS-T SLM розрахована на вісім ракет IRIS-T SL. Є і версія малої дальності (12 км) – це IRIS-T SLS. Такі системи Німеччина вже теж передавала Україні. IRIS-T – зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence у 2014 році й призначений для знищення крилатих і балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів і БПЛА. Комплекс може одночасно обстрілювати кілька цілей за будь-якої погоди завдяки радіолокаційній станції (РЛС) з 360-градусним оглядом. Дальність дії ракет IRIS-T – до 40 км і на висоту до 20 км. Ракети IRIS-T також уміють відрізняти цілі від теплових пасток, що ускладнює можливість "відволікти" їх. Одна установка IRIS-T SLM розрахована на вісім ракет IRIS-T SL. Є і версія малої дальності (12 км) – це IRIS-T SLS. Такі системи Німеччина вже теж передавала Україні.

6 квітня 2024 року президент Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot по шість-вісім батарей у кожній, аби повністю закрити небо.

10 квітня Боррель зазначив, що європейські армії мають близько 100 батарей Patriot, але "все ще неспроможні" надати сім, які відчайдушно просить Україна. Глава МЗС Німеччини Бербок стверджувала, що запаси систем Patriot в її країні нібито вичерпані.

18 квітня очільник МЗС України закликав лідерів "Великої сімки" взяти приклад із Німеччини та якнайшвидше постачити Україні додаткові системи протиповітряної оборони.

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