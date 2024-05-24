США виділили Україні пакет військової допомоги на $275 млн – список
США оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на $275 млн, в який увійшли, зокрема, боєприпаси для систем HIMARS та артилерійські снаряди. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.
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Пентагон опублікував повний перелік військової допомоги:
→ ракети до систем HIMARS;
→ артилерійські снаряди 105 та 155 мм;
→ мінометні снаряди калібру 60 мм;
→ протитанкові ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
→ протитанкові системи Javelin і AT-4;
→ високоточні авіаційні боєприпаси;
→ стрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;
→ підривні боєприпаси;
→ протиброньові міни;
→ тактичні автомобілі для відновлення техніки;
→ шоломи, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту;
→ запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
12 квітня США також запропонували зібрати для України новий пакет допомоги на суму до $50 млрд під заставу майбутніх доходів від заморожених російських активів і під гарантії G7. Цю пропозицію підтримують Канада, Німеччина, Франція і Велика Британія.
- З квітня 2024 року США виділили два пакети за президентськими повноваженнями та ще $6 млрд через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), які будуть використані для закупівлі нових озброєнь в американських виробників для України.
- 21 травня журналісти Politico вже писали, що Вашингтон планує надати Києву військову допомогу протягом тижня.
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