США виділили Україні пакет військової допомоги на $275 млн – список

Залп HIMARS (Фото: Генштаб ЗСУ)

США оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на $275 млн, в який увійшли, зокрема, боєприпаси для систем HIMARS та артилерійські снаряди. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

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Пентагон опублікував повний перелік військової допомоги:

→ ракети до систем HIMARS;

→ артилерійські снаряди 105 та 155 мм;

→ мінометні снаряди калібру 60 мм;

→ протитанкові ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

→ протитанкові системи Javelin і AT-4;

→ високоточні авіаційні боєприпаси;

→ стрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;

→ підривні боєприпаси;

→ протиброньові міни;

→ тактичні автомобілі для відновлення техніки;

→ шоломи, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту;

→ запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

12 квітня США також запропонували зібрати для України новий пакет допомоги на суму до $50 млрд під заставу майбутніх доходів від заморожених російських активів і під гарантії G7. Цю пропозицію підтримують Канада, Німеччина, Франція і Велика Британія.

З квітня 2024 року США виділили два пакети за президентськими повноваженнями та ще $6 млрд через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), які будуть використані для закупівлі нових озброєнь в американських виробників для України.

21 травня журналісти Politico вже писали, що Вашингтон планує надати Києву військову допомогу протягом тижня.

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