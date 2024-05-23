Блокування західної зброї для "Азова" є наслідком впливу Росії – заступник командира 3 ОБШр

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін зазначив, що у США та Євросоюзі досі перебуває чимало осіб, які працюють на інтереси Росії

Максим Жорін (Фото: Максим Жорін/Telegram)

Блокування передавання 12-й бригаді спецпризначення "Азов" Нацгвардії західної військової допомоги є наслідком впливу Росії на західних партнерів. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив заступник командира третьої окремо штурмової бригади Максим Жорін.

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За його словами, проблема з обмеженням західної допомоги батальйону "Азов" не є чимось новим. Він пояснив, що росіяни давно розпочали інформаційну кампанію щодо демонізації військових 12-ї бригади спецпризначення.

Наразі серед західних країн Росія має немалу кількість своїх лобістів, які працюють в уряді, ЗМІ або бізнесі, зауважив він.

Проросійські особи, як підкреслив Жорін, продовжують здійснювати вплив на українських союзників, зокрема й щодо бійців "Азова".

"Захід став більше нам допомагати [Україні], більш чутливо ставитися до цих питань, але нікуди не ділись ті, хто працювали на Російську Федерацію і в Сполучних Штатах, і в Європейському Союзі", – сказав заступник командира третьої ОШБр.

Жорін додав, що російська пропаганда продовжує активно діяти в низці західних демократичних країн.

У квітні про цю заборону розповів комбриг "Азова" полковник Денис "Редіс" Прокопенко. За його словами, це стало причиною, з якої у 2022 році під час оборони Маріуполя "Азов" не мав новітнього західного озброєння і бійцям доводилось стримувати переважаючі сили противника, використовуючи вкрай обмежені ресурси.

3 травня в "Азові" повідомили, що сайт офіційного інтернет-представництва президента України двічі відхилив петицію щодо розблокування допомоги США 12-й бригаді спецпризначення.

8 травня на сайті Офісу президента опублікували петицію, в якій закликають владу терміново провести переговори зі США щодо скасування обмежень на надання зброї для "Азову".

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