Комбриг "Азову" Прокопенко просить США скасувати заборону на передачу зброї його бійцям

Денис Прокопенко заявив, що від 2017 року і дотепер США не можуть надати "Азову" військову допомогу через відповідну поправку

Денис Прокопенко (Фото: пресслужба ''Азову'')

Командир бригади Національної гвардії "Азов" полковник Денис "Редис" Прокопенко у колонці для Української правди заявив, що "азовці" досі не отримують військову допомогу від США через заборону, впроваджену американськими законодавцями у 2017 році.

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За його словами, від 2017 року і дотепер у низці Законів про консолідовані асигнування США (Appropriations bill) міститься поправка, котра забороняє надані цим законом кошти використовувати для озброєння, навчання або іншої допомоги "Азову".

У 2015 році конгресмен Джон Коньєрс-молодший, демократ від штату Мічиган, запропонував цю поправку. Конгрес своєю чергою схвалив її, оскільки журнал Foreign Affairs, а також "інші провідні ЗМІ" описували "Азов" як "відверто неонацистський і фашистський", розповів Прокопенко.

Водночас він наголосив: якби пропагандистські тези про "неонацистів" мали місце, тоді б делегації бійців "Азову" не приймали у США, країнах Європи, Ізраїлі.

Це стало причиною, з якої у 2022 році під час оборони Маріуполя "Азов" не мав новітнього західного озброєння, зауважив "Редис".

"Тоді ми стримували переважаючі сили противника в оточеному Маріуполі, використовуючи вкрай обмежені ресурси, які мали, і показали надзвичайно високу ефективність", – висловився комбриг.

Після повномасштабного вторгнення "азовці" досі не мають можливості їздити на більшість провідних західних військових навчань і не отримують необхідне озброєння, яке союзники передають Україні, додав він.

З 2014 року "Азов" перестав бути батальйоном і став окремим загоном спеціального призначення. З лютого 2023 року — це 12 бригада спецпризначення "Азов" Національної гвардії.

3 січня 2024 року відбувся 49-й від початку повномасштабної війни обмін військовополоненими: звільнено 230 українських воїнів і цивільних. Це був наймасштабніший обмін, і він відбувся вперше з серпня 2023-го.

Водночас тоді Росія не повернула жодного "азовця", повідомляв Прокопенко.

Начальник ГУР Буданов тоді заявив, що Москва спеціально "грає на цій темі", намагаючись дестабілізувати ситуацію всередині країни.

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