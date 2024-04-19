Комбриг "Азова" Прокопенко просит США отменить запрет на передачу оружия его бойцам

Денис Прокопенко заявил, что с 2017 года до сих пор США не могут предоставить "Азову" военную помощь из-за соответствующей поправки

Денис Прокопенко (Фото: gресс-служба ''Азова'')

Командир бригады Национальной гвардии "Азов" полковник Денис "Редис" Прокопенко в колонке для Украинской правды заявил, что "азовцы" до сих пор не получают военную помощь от США из-за запрета, введенного американскими законодателями в 2017 году.

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По его словам, с 2017 года до сих пор в ряде Законов о консолидированных ассигнованиях США (Appropriations bill) содержится поправка, запрещающая предоставленные этим законом средства использовать для вооружения, обучения или другой помощи "Азову".

В 2015 году конгрессмен Джон Коньерс-младший, демократ от штата Мичиган, предложил эту поправку. Конгресс в свою очередь одобрил ее, поскольку журнал Foreign Affairs, а также "другие ведущие СМИ" описывали "Азов" как "откровенно неонацистский и фашистский", рассказал Прокопенко.

В то же время он подчеркнул: если бы пропагандистские тезисы о "неонацистах" имели место, тогда делегации бойцов "Азова" не принимали бы в США, странах Европы, Израиле.

Это стало причиной, по которой в 2022 году во время обороны Мариуполя у "Азова" не было нового западного вооружения, отметил "Редис".

"Тогда мы сдерживали превосходящие силы противника в окруженном Мариуполе, используя крайне ограниченные имевшиеся ресурсы и показали чрезвычайно высокую эффективность", – высказался комбриг.

После полномасштабного вторжения у "азовцев" до сих пор нет возможности ездить на большинство ведущих западных военных учений, они также не получают необходимое вооружение, которое союзники передают Украине, добавил он.

С 2014 года "Азов" перестал быть батальоном и стал отдельным отрядом специального назначения. С февраля 2023 года – это 12 бригада спецназначения "Азов" Национальной гвардии.

3 января 2024 года состоялся 49-й с начала полномасштабной войны обмен военнопленными: освобождены 230 украинских воинов и гражданских. Это был самый масштабный обмен, и он состоялся впервые с августа 2023 года.

В то же время Россия не вернула ни одного "азовца", сообщал Прокопенко.

Начальник ГУР Буданов тогда заявил, что Москва специально "играет на этой теме", пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны.

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