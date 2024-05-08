Владу просять посприяти розблокуванню західної зброї для "Азова": петиція набрала підписи

Автор петиції закликав Шмигаля і МЗС провести переговори зі США, щоб там скасували відповідну заборону

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Українці закликають владу терміново провести переговори зі США щодо скасування обмежень на надання зброї 12-й бригаді спецпризначення "Азов" Нацгвардії. Відповідну петицію опубліковано на сайті Офісу президента, вона вже набрала необхідні для розгляду президентом Володимиром Зеленським 25 000 підписів.

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Петиція з’явилась 7 травня, автор – Микола Марченков. Він наголосив, що закон США про консолідовані асигнування містить положення, яке блокує можливість використання американських коштів на забезпечення батальйону "Азов" зброєю, навчаннями та іншою допомогою.

"Закликаємо президента України доручити прем'єр-міністру та Міністерству закордонних справ терміново провести переговори з урядом Сполучених Штатів Америки щодо скасування цих обмежень, аби забезпечити 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" необхідну підтримку", – йдеться в петиції.

У квітні про цю заборону розповів комбриг"Азова" полковник Денис "Редис" Прокопенко. За його словами, це стало причиною, з якої у 2022 році під час оборони Маріуполя "Азов" не мав новітнього західного озброєння, і бійцям доводилось стримувати переважаючі сили противника, використовуючи вкрай обмежені ресурси.

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