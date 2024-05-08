Власти просят помочь разблокировать западное оружие для "Азова": петиция набрала подписи

Автор петиции призвал Шмыгаля и МИД провести переговоры с США, чтобы там отменили соответствующий запрет

Фото - Telegram АЗОВ

Украинцы призывают власти срочно провести переговоры с США об отмене ограничений на предоставление оружия 12-й бригаде спецназначения "Азов" Нацгвардии. Соответствующая петиция опубликована на сайте Офиса президента, она уже набрала необходимые для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским 25 000 подписей.

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Петиция появилась 7 мая, автор – Николай Марченков. Он подчеркнул, что закон США о консолидированных ассигнованиях содержит положение, которое блокирует возможность использования американских средств на обеспечение батальона "Азов" оружием, учениями и другой помощью.

"Призываем президента Украины поручить премьер-министру и Министерству иностранных дел срочно провести переговоры с правительством Соединенных Штатов Америки об отмене этих ограничений, чтобы обеспечить 12-й бригаде специального назначения "Азов" необходимую поддержку", – сказано в петиции.

В апреле об этом запрете рассказал комбриг "Азова" полковник Денис "Редис" Прокопенко. По его словам, это стало причиной, по которой в 2022 году во время обороны Мариуполя "Азов" не имел новейшего западного вооружения, и бойцам приходилось сдерживать превосходящие силы противника, используя крайне ограниченные ресурсы.

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