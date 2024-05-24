Украина получила от Германии дополнительную систему ПВО IRIS-T

ЗРК IRIS-T (Фото: Генштаб ВСУ)

Германия передает Украине дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщил министр обороны страны Борис Писториус, говорится на сайте оборонного ведомства.

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"Мы снова передали Украине комбинированную огневую установку IRIS-T SLM и IRIS-T SLS – сверхсовременную и проверенную систему противовоздушной обороны средней и малой дальности, производимую непосредственно немецкой промышленностью", – заявил он.

Писториус напомнил, что российские воздушные удары продолжают убивать людей и разрушать украинскую инфраструктуру.

Вечером 24 мая немецкое издание Spiegel сообщило, что из Германии в Украину прибыла еще одна система противовоздушной обороны IRIS-T. Эта дополнительная система IRIS-T также анонсировалась 18 апреля – исполнительный директор оборонной компании Diehl Defence Гельмут Раух обещал поставки в течение "несколько недель".

СПРАВКА IRIS-T – зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначенный для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА. Комплекс может одновременно обстреливать несколько целей в любую погоду благодаря радиолокационной станции (РЛС) с 360-градусным осмотром. Дальность действия ракет IRIS-T – до 40 км и на высоту до 20 км. Ракеты IRIS-T также умеют отличать цели от тепловых ловушек, что усложняет возможность "отвлечь" их. Одна установка IRIS-T SLM рассчитана на восемь ракет IRIS-T SL. Есть и версия малой дальности (12 км) – это IRIS-T SLS. Такие системы Германия уже передавала Украине. IRIS-T – зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначенный для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА. Комплекс может одновременно обстреливать несколько целей в любую погоду благодаря радиолокационной станции (РЛС) с 360-градусным осмотром. Дальность действия ракет IRIS-T – до 40 км и на высоту до 20 км. Ракеты IRIS-T также умеют отличать цели от тепловых ловушек, что усложняет возможность "отвлечь" их. Одна установка IRIS-T SLM рассчитана на восемь ракет IRIS-T SL. Есть и версия малой дальности (12 км) – это IRIS-T SLS. Такие системы Германия уже передавала Украине.

6 апреля 2024 года президент Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot по шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо.

10 апреля Боррель отметил, что европейские армии имеют около 100 батарей Patriot, но "все еще не могут" предоставить семь, которые отчаянно просит Украина. Глава МИД Германии Бербок утверждала, что запасы систем Patriot в ее стране якобы исчерпаны.

18 апреля глава МИД Украины призвал лидеров "Большой семерки" последовать примеру Германии и как можно быстрее поставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

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