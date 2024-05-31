Німеччина знову пообіцяла надати Україні ще одну систему Patriot і 500 млн євро

Німеччина ще в середині квітня заявила, що "негайно" надішле третю систему Patriot. Нову допомогу на сотні мільйонів євро Берлін пообіцяв ще раніше

Patriot (Фото: пресслужба НАТО)

Німеччина надасть Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot та 500 млн євро допомоги. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок на зустрічі лідерів країн НАТО у Празі, йдеться у повідомленні німецького МЗС.

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Strengthening #Ukraine's air defence remains crucial. Germany is contributing another Patriot system and an additional €500 million. Together, we must maintain our steadfast support and commitment. @ABaerbock 3/3 — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) May 31, 2024

Бербок повідомила, що Німеччина передасть Україні додаткову систему Patriot для посилення захисту неба держави. Також Берлін укотре пообіцяв надати Києву додаткові 500 млн євро допомоги. Водночас влада ФРН не називає навіть орієнтовних строків виділення ані техніки, ані грошей.

"Міжнародне право однозначне: держави, які зазнали нападу, мають не лише право захищати свою територію, а й обов’язок захищати своїх громадян. Наша військова підтримка України відповідає цим принципам", – сказала міністерка.

Вона додала, що союзники України мають дотримуватися принципу "один за всіх та всі за одного" у питанні підтримки України.

Раніше Берлін вже надав Україні дві системи Patriot, а в середині квітня 2024-го у Міноборони Німеччини повідомили, що "негайно" нададуть ще один комплекс – третій.

24 травня у Міноборони Німеччини повідомили про пакет допомоги Україні на 500 млн євро, до якого увійде система ППО IRIS-T.

31 травня в німецькому уряді заявили, що Берлін дав Україні дозвіл використовувати зброю держави для ударів по цілях у Росії. Раніше канцлер держави Шольц виступав проти такого дозволу.

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