Німеччина знову пообіцяла надати Україні ще одну систему Patriot і 500 млн євро

Німеччина надасть Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot та 500 млн євро допомоги. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок на зустрічі лідерів країн НАТО у Празі, йдеться у повідомленні німецького МЗС.

Strengthening #Ukraine's air defence remains crucial. Germany is contributing another Patriot system and an additional €500 million. Together, we must maintain our steadfast support and commitment. @ABaerbock 3/3