Шольц считает, что удары немецким оружием по России не угрожают эскалацией
Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что предоставление Украине возможности наносить удары по военным целям на территории России оружием, поставляемым страной, приведет к эскалации. Такое мнение немецкий канцлер высказал в эфире радиостанции Antenne Bayern, цитирует издание Deutsche Welle.
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По словам Шольца, право Украины бить западным оружием по целям в России только позволит Киеву защитить свои крупные города, в частности Харьков.
Немецкий канцлер отметил, что решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие для нанесения ударов по целям на территории РФ было тщательно продумано в сотрудничестве с союзниками.
В то же время политик подчеркнул, что никогда не допустил бы давления в свой адрес с целью убедить его принять "неправильные и несвоевременные решения".
- 31 мая стало известно, что Германия официально разрешила Украине использовать ее оружие против целей на территории РФ.
- Как пояснил министр обороны Германии Писториус, Берлин сменил свою риторику из-за "адаптации" к российско-украинской войне.
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