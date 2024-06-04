Шольц считает, что удары немецким оружием по России не угрожают эскалацией

Это позволит Киеву защитить свои крупные города, в частности Харьков, отметил Олаф Шольц

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что предоставление Украине возможности наносить удары по военным целям на территории России оружием, поставляемым страной, приведет к эскалации. Такое мнение немецкий канцлер высказал в эфире радиостанции Antenne Bayern, цитирует издание Deutsche Welle.

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По словам Шольца, право Украины бить западным оружием по целям в России только позволит Киеву защитить свои крупные города, в частности Харьков.

Немецкий канцлер отметил, что решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие для нанесения ударов по целям на территории РФ было тщательно продумано в сотрудничестве с союзниками.

В то же время политик подчеркнул, что никогда не допустил бы давления в свой адрес с целью убедить его принять "неправильные и несвоевременные решения".

31 мая стало известно, что Германия официально разрешила Украине использовать ее оружие против целей на территории РФ.

Как пояснил министр обороны Германии Писториус, Берлин сменил свою риторику из-за "адаптации" к российско-украинской войне.

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