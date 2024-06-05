Украина уже ударила по России американским оружием – Associated Press
Украина использовала предоставленное Соединенными Штатами оружие для ударов по территории России в последние дни, заявляет издание Associated Press со ссылкой на анонимного западного чиновника, ознакомленного с этим вопросом.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Это оружие использовалось согласно недавно одобренным установкам президента США Джо Байдена, исходя из которых Украина может использовать американское оружие для ударов внутри России с ограниченной целью – для защиты Харькова, передает СМИ.
Этот чиновник не был уполномочен публично комментировать эту тему и говорил на условиях анонимности.
Читайте также: Шольц считает, что удары немецким оружием по России не угрожают эскалацией
США пока не подтверждали, что Украина наносила такие удары.
4 июня представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что не может этого подтвердить, поскольку США не может изо дня в день знать, по чему именно наносит удары Украина и это происходит на тактическом уровне.
Также не было официальных заявлений и с украинской стороны, от комментариев воздерживались и собеседники LIGA.net в Силах безопасности и обороны.
В начале недели российские Telegram-каналы стали распространять фото и сообщения о якобы поражениях комплексов С-300/С-400 в Белгородской области России в первых числах июня. Однако официальных подтверждений этому нет.
- 31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил разрешение президента Байдена бить по России.
- Представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина может использовать американское оружие для своей защиты и бить по российским группировкам вблизи границы, где это необходимо: речь идет не только о Харьковской области.
- 4 июня советник Белого дома заявил: администрация не исключает, что в будущем может расширить разрешение на использование оружия для Украины, но это будет зависеть от ситуации на поле боя.
Читайте также: Россияне уменьшили удары С-300 по Харькову, но бьют другим вооружением – источник