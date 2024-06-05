Украина уже ударила по России американским оружием – Associated Press

Ни от Украины, ни от США официального подтверждения пока нет

Джо Байден и Владимир Зеленский (Иллюстративное фото: Офис президента)

Украина использовала предоставленное Соединенными Штатами оружие для ударов по территории России в последние дни, заявляет издание Associated Press со ссылкой на анонимного западного чиновника, ознакомленного с этим вопросом.

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Это оружие использовалось согласно недавно одобренным установкам президента США Джо Байдена, исходя из которых Украина может использовать американское оружие для ударов внутри России с ограниченной целью – для защиты Харькова, передает СМИ.

Этот чиновник не был уполномочен публично комментировать эту тему и говорил на условиях анонимности.

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США пока не подтверждали, что Украина наносила такие удары.

4 июня представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что не может этого подтвердить, поскольку США не может изо дня в день знать, по чему именно наносит удары Украина и это происходит на тактическом уровне.

Также не было официальных заявлений и с украинской стороны, от комментариев воздерживались и собеседники LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

В начале недели российские Telegram-каналы стали распространять фото и сообщения о якобы поражениях комплексов С-300/С-400 в Белгородской области России в первых числах июня. Однако официальных подтверждений этому нет.

31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил разрешение президента Байдена бить по России.

Представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина может использовать американское оружие для своей защиты и бить по российским группировкам вблизи границы, где это необходимо: речь идет не только о Харьковской области.

4 июня советник Белого дома заявил: администрация не исключает, что в будущем может расширить разрешение на использование оружия для Украины, но это будет зависеть от ситуации на поле боя.

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