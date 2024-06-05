Росіяни зменшили удари С-300 по Харкову, але б'ють іншим озброєнням – джерело

Напередодні окупанти заявляли про нібито знищення своїх С-300 у Бєлгородській області, підтверджень цьому немає

Російська С-300 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Впродовж останніх кількох днів росіяни завдають менше ударів по Харкову з використанням ракет С-300, але б'ють іншими видами озброєння. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони.

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За його словами, за кілька останніх днів загарбники стали менше бити по Харкову С-300, але продовжують тероризувати місто обстрілами з інших видів озброєння.

За повідомленнями голови обладміністрації Олега Синєгубова, востаннє росіяни застосовували С-300 під час удару по житловому будинку у Харкові 31 травня. Тоді через атаку загарбників загинули дев’ятеро людей, ще 26 осіб отримали травми.

В області востаннє С-300 застосовувалися окупантами у ніч проти 3 червня – РФ вдарила по базі відпочинку, через що одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень.

У вівторок, 4 червня, мер міста Ігор Терехов написав, що впродовж травня росіяни здійснили 76 обстрілів Харкова: 37 ударів було здійснено авіабомбами УМПБ – Д30, 25 — ракетами, 12 — дронами-камікадзе типу Shahed і три — безпілотниками типу "Ланцет".

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Водночас на початку тижня у сегменті Z-пропагандистських російських Telegram-каналів стали ширитися фото й повідомлення про буцімто ураження комплексів С-300/С-400 у Бєлгородській області. Це збіглося у часі з дозволами західних партнерів Україні завдавати ударів їхньою зброєю по території РФ.

Проте офіційно українські військові не повідомляли про ураження таких установок у Росії. Від коментарів утримуються і співрозмовники LIGA.net у Силах оборони.

Встановити правдивість цих заяв окупантів наразі неможливо.

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31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив дозвіл президента Байдена бити по Росії.

Згодом представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер заявив, що Україна може використовувати американську зброю для свого захисту і бити по російських угрупованнях поблизу кордону там, де це необхідно: це стосується не лише Харківської області.

4 червня радник Білого дому повідомив: що адміністрація не виключає, що в майбутньому може розширити дозвіл на використання зброї для України, але це залежатиме від ситуації на полі бою.

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