Росіяни зменшили удари С-300 по Харкову, але б'ють іншим озброєнням – джерело
Впродовж останніх кількох днів росіяни завдають менше ударів по Харкову з використанням ракет С-300, але б'ють іншими видами озброєння. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони.
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За його словами, за кілька останніх днів загарбники стали менше бити по Харкову С-300, але продовжують тероризувати місто обстрілами з інших видів озброєння.
За повідомленнями голови обладміністрації Олега Синєгубова, востаннє росіяни застосовували С-300 під час удару по житловому будинку у Харкові 31 травня. Тоді через атаку загарбників загинули дев’ятеро людей, ще 26 осіб отримали травми.
В області востаннє С-300 застосовувалися окупантами у ніч проти 3 червня – РФ вдарила по базі відпочинку, через що одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень.
У вівторок, 4 червня, мер міста Ігор Терехов написав, що впродовж травня росіяни здійснили 76 обстрілів Харкова: 37 ударів було здійснено авіабомбами УМПБ – Д30, 25 — ракетами, 12 — дронами-камікадзе типу Shahed і три — безпілотниками типу "Ланцет".
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Водночас на початку тижня у сегменті Z-пропагандистських російських Telegram-каналів стали ширитися фото й повідомлення про буцімто ураження комплексів С-300/С-400 у Бєлгородській області. Це збіглося у часі з дозволами західних партнерів Україні завдавати ударів їхньою зброєю по території РФ.
Проте офіційно українські військові не повідомляли про ураження таких установок у Росії. Від коментарів утримуються і співрозмовники LIGA.net у Силах оборони.
Встановити правдивість цих заяв окупантів наразі неможливо.
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- 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив дозвіл президента Байдена бити по Росії.
- Згодом представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер заявив, що Україна може використовувати американську зброю для свого захисту і бити по російських угрупованнях поблизу кордону там, де це необхідно: це стосується не лише Харківської області.
- 4 червня радник Білого дому повідомив: що адміністрація не виключає, що в майбутньому може розширити дозвіл на використання зброї для України, але це залежатиме від ситуації на полі бою.
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