Секретар РНБО про Харків: У найгіршому випадку Росія може повторити Алеппо

До повернення під контроль Башара Асада населення сирійського міста впало до однієї третини

Олександр Литвиненко (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

У разі найгіршого сценарію Росія може повторити з Харковом стратегію, застосовану під час знищення сирійського міста Алеппо. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко в інтерв'ю The Wall Street Journal.

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За його словами, у найгіршому випадку Кремль може повторити стратегію, яку він використовував проти міста Алеппо в Сирії у 2016 році: тоді російські Військово-повітряні сили знищили системи електро й водопостачання, бомбили лікарні та школи.

Росія брала участь у війні й досі підтримує режим сирійського диктатора Башара Асада.

Через такий підхід РФ на момент захоплення Асадом населення Алеппо впало до третини від довоєнної кількості.

"Людей просто витіснили. Це те, що вони хочуть практикувати навколо Харкова", – зазначив Литвиненко.

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ДОВІДКА Алеппо – місто на північному заході Сирії. У 2016 році Росія, підтримуючи уряд сирійського диктатора Асада, почала інтенсивні бомбардування східних районів Алеппо, де ховалися опозиційні сили й мирні жителі. Ці атаки призвели до загибелі тисяч людей і руйнування значної частини міста. Алеппо – місто на північному заході Сирії. У 2016 році Росія, підтримуючи уряд сирійського диктатора Асада, почала інтенсивні бомбардування східних районів Алеппо, де ховалися опозиційні сили й мирні жителі. Ці атаки призвели до загибелі тисяч людей і руйнування значної частини міста.

17 квітня мер Харкова заявив, що місто ризикує стати "другим Алеппо", якщо США не погодять військову допомогу Україні на $60 млрд, щоб країна отримала системи протиповітряної оборони. Врешті-решт, Сполучені Штати ухвалили допомогу.

Через російську атаку 25 травня по "Епіцентру" загинули 19 людей: жертвами стали 12 чоловіків і сім жінок, серед них 17-річний хлопець і 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.

У ніч проти 31 травня росіяни здійснили обстріл Новобаварського району Харкова - загинули дев’ять осіб, 26 осіб отримали травми.

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