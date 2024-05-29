Російський удар по Епіцентру. Завершено пошукові роботи, окупанти вбили 19 людей

Фото: МВС

У вівторок, 29 травня, були завершені пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова – через російську атаку загинуло 19 людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих через удар, здійснений окупантами у суботу 25 травня: жертвами стали 12 чоловіків та 7 жінок, серед них 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка, ще 54 людини отримали поранення.

Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії, пояснив міністр.

Загалом криміналісти провели понад 100 досліджень, а до поліції звернулися 16 родичів зниклих безвісти – вони надали біологічні зразки для експертиз, а також до пошуків були залучені й кінологи — службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент, написав Клименко.

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Вдень 25 травня окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. В нього влучили дві керовані авіаційні бомби росіян.

27 травня прокурори повідомили, що жертв у гіпермаркеті "Епіцентр" могло бути набагато більше, адже за 80 метрів від торговельного центру, який зазнав ворожих авіаударів 25 травня, було виявлено нерозірваний боєприпас.

29 травня у Харкові знайшли вбитого росіянами батька восьмирічного Михайла, який проходив процедуру відбору ДНК для пошуку.

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