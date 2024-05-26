25 травня під час російського удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові в осередку вибухів перебувало щонайменше 20 осіб. Це вдалося дізнатися за відео з камер спостереження, повідомила обласна прокуратура.

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Наразі встановлено поранення 44 та загибель 14 людей, написали правоохоронці.

Спеціалістам вдалося ідентифікувати 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мама.

Також було знайдено чотири фрагменти тіл людини, наразі безвісти зниклими вважаються семеро людей, підсумовує облпрокуратура.

Інформація буде оновлюватись.

Вдень 25 травня окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету в Харкові.

Внаслідок іншого удару по центру Харкова 25 травня травми отримали 20 людей, серед них підліток 14 років.

26 травня росіяни продовжили обстріли Харківщини: одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

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