Російський удар по Епіцентру в Харкові. В осередку вибухів було щонайменше 20 людей – відео
25 травня під час російського удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові в осередку вибухів перебувало щонайменше 20 осіб. Це вдалося дізнатися за відео з камер спостереження, повідомила обласна прокуратура.
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Наразі встановлено поранення 44 та загибель 14 людей, написали правоохоронці.
Спеціалістам вдалося ідентифікувати 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мама.
Також було знайдено чотири фрагменти тіл людини, наразі безвісти зниклими вважаються семеро людей, підсумовує облпрокуратура.
Інформація буде оновлюватись.
- Вдень 25 травня окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету в Харкові.
- Внаслідок іншого удару по центру Харкова 25 травня травми отримали 20 людей, серед них підліток 14 років.
- 26 травня росіяни продовжили обстріли Харківщини: одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.
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