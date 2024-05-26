25 травня під час російського удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові в осередку вибухів перебувало щонайменше 20 осіб. Це вдалося дізнатися за відео з камер спостереження, повідомила обласна прокуратура.

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Наразі встановлено поранення 44 та загибель 14 людей, написали правоохоронці.

Спеціалістам вдалося ідентифікувати 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мама.

Також було знайдено чотири фрагменти тіл людини, наразі безвісти зниклими вважаються семеро людей, підсумовує облпрокуратура.

Інформація буде оновлюватись.

  • Вдень 25 травня окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету в Харкові.

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