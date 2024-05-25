Кулеба про удар по Харкову: У партнерів є два способи запобігти таким атакам

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у партнерів України є два способи запобігти ударам на кшталт тих, яких росіяни завдали по будівельному гіпермаркету Харкова 25 травня. Про це він повідомив у соціальній мережі Х (Twitter).

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Очільник зовнішньополітичного відомства зазначив, що росіяни не можуть захопити Харків, тому намагаються знищити місто. У союзників України, за його словами, є два способи запобігти таким атакам.

"Перший – більше Patriot та інших систем протиповітряної оборони для України. Друге – Україна збиває російські військові літаки перед тим, як вони скинуть бомби на Харків, а також на інші міста та громади", – наголосив Кулеба.

Міністр закликав союзників підтримати українські удари по військових цілях на території Росії.

"Дійте негайно", – резюмував він.

Вдень 25 травня окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету в Харкові. Внаслідок атаки загинули четверо людей, є поранені.

Зеленський заявив, що в будівельному гіпермаркеті Харкова, по якому вдарили росіяни, могли перебувати понад 200 людей.

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