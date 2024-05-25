Президент Володимир Зеленський заявив, що в будівельному гіпермаркеті Харкова, по якому вдарили росіяни вдень 25 травня, могли перебувати понад 200 людей. Про це український лідер повідомив в Telegram.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Президент зазначив, що усі служби вже на місці надають допомогу і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення гіпермаркету. Відомо про загиблих і поранених.

Зеленський наголосив, що якби Україна мала достатньо засобів протиповітряної оборони та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими.

"І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони й достатньо можливостей знищувати російських терористів. Завдання, яке потрібно виконати й можливо виконати тільки спільно зі світом. Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей", - заявив президент.

Вдень 25 травня окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету в Харкові. Внаслідок атаки загинули дві людини, є поранені.

Читайте також: Росія вдарила керованою авіабомбою по Куп'янську-Вузловому: поранені п'ятеро людей