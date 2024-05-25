Президент Владимир Зеленский заявил, что в строительном гипермаркете Харькова, по которому ударили россияне днем 25 мая, могли находиться более 200 человек. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Президент отметил, что все службы уже на месте оказывают помощь и ликвидируют пожар, полностью охвативший помещение гипермаркета. Известно о погибших и раненых.

Зеленский подчеркнул, что если бы у Украины было достаточно средств противовоздушной обороны и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными.

"И именно поэтому мы обращаемся ко всем лидерам, ко всем государствам: нам нужно значительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов. Задача, которую нужно выполнить и возможно выполнить только совместно с миром. Каждый день мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей. Каждое непринятое решение о поддержке – это потеря наших людей", — заявил президент.

Днем 25 мая оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове. В результате атаки погибли два человека, есть раненые.

Читайте также: Россия ударила управляемой авиабомбой по Купянску-Узловому: ранены пять человек