РФ ударила по строительному гипермаркету в Харькове: два человека погибли, есть раненые

Олег Синегубов сообщил, что 11 человек получили ранения

Игорь Терехов (Фото: Харьковский городской совет)

Днем 25 мая оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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"Имеем информацию о жертвах и пострадавших – нуждается в уточнении", — написал Терехов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в месте попадания возник пожар. По его данным, по состоянию на 16:26 известно об одном погибшем человеке, по меньшей мере четыре человека ранены.

ДОПОЛНЕНО В 16:40. Уже точно известно о двух погибших, сообщил Терехов.

ДОПОЛНЕНО В 16:49. Синегубов заявил, что в строительный гипермаркет попали две управляемые авиационные бомбы россиян. Возник пожар на площади 15 000 квадратных метров.

ДОПОЛНЕНО В 16:55. "Имеем большое количество людей, пропавших без вести. Много раненых. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей – это чистый терроризм", — написал Терехов.

Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 11 человек.

Утром 23 мая армия РФ ударила по Харькову и Люботину 15 ракетами. В результате обстрела известно по меньшей мере о семи погибших.

Представительница Харьковской ОВА Елена Шаповал заявила, что армия России может наносить сокрушительные удары в любое время, поэтому в Харьковской области почти не осталось безопасных мест. Тревоги длятся по 16 часов.

Российская армия в ночь на 24 мая обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области.

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