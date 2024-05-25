Россия ударила управляемой авиабомбой по Купянску-Узловому: ранены пять человек

Известно о поврежденном в результате атаки автомобиле экстренной помощи и одном гражданском авто

Харьковская область (Фото: EPA)

25 мая российские войска нанесли авиаудар по Купянску-Узловому: ранения получили пять человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, враг нанес удар управляемой авиационной бомбой.

Кроме пяти раненых, известно о поврежденном в результате атаки автомобиле экстренной помощи и одном гражданском авто.

Другие детали относительно атаки выясняют, отметил Синегубов.

Российская армия ударила по Харькову 25 мая: зафиксированы попадания по зданию лицея, в промышленной зоне и на открытой местности.

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Утром 23 мая армия РФ ударила по Харькову и Люботину 15 ракетами. В результате обстрела известно по меньшей мере о семи погибших.

При обстреле Харькова российские войска попали по типографии издательства Vivat. В результате удара по гражданскому предприятию есть один погибший и шесть пострадавших.

Представительница Харьковской ОВА Елена Шаповал заявила, что армия России может наносить сокрушительные удары в любое время, поэтому в Харьковской области почти не осталось безопасных мест. Тревоги длятся по 16 часов.

Российская армия в ночь на 24 мая обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области.

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