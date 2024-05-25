Росія вночі била балістикою по Харкову й району: прокуратура показала наслідки – відео
Російська армія для обстрілу Харкову та району у ніч на 25 травня застосувала балістичні ракети, попередньо завдаючи ударів з С-300. Зафіксовані влучання по будівлі ліцею, в промисловій зоні та на відкритій місцевості. Відповідне відео опублікувала Харківська обласна прокуратура.
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За словами речника облпрокуратури Дмитра Чубенка, російська армія 25 травня завдала чотири ракетні удари по Харкову та Харківському району.
У Слобідському районі Харкова було два влучання: перше зафіксовано по будівлі ліцею, інше — у промисловій зоні.
"Без травмованих. Пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад 9-ти поверхового житлового будинку", — розповів представник прокуратури.
Два влучання у Харківському районі були на відкритій місцевості. Теж обійшлося без травмованих.
- Зранку 23 травня армія РФ ударила по Харкову й Люботину 15 ракетами. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про сімох загиблих.
- Під час обстрілу Харкова російські війська влучили по друкарні видавництва Vivat. Унаслідок удару по цивільному підприємству є один загиблий і шість постраждалих.
- Речниця Харківської ОВА Олена Шаповал заявила, що армія Росії може завдавати нищівних ударів будь-коли, тому у Харківській області майже не залишилося безпечних місць. Тривоги тривають по 16 годин.
- Російська армія у ніч проти 24 травня обстріляла залізничну інфраструктуру в Харківській області.
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