Російська армія для обстрілу Харкову та району у ніч на 25 травня застосувала балістичні ракети, попередньо завдаючи ударів з С-300. Зафіксовані влучання по будівлі ліцею, в промисловій зоні та на відкритій місцевості. Відповідне відео опублікувала Харківська обласна прокуратура.

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За словами речника облпрокуратури Дмитра Чубенка, російська армія 25 травня завдала чотири ракетні удари по Харкову та Харківському району.

У Слобідському районі Харкова було два влучання: перше зафіксовано по будівлі ліцею, інше — у промисловій зоні.

"Без травмованих. Пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад 9-ти поверхового житлового будинку", — розповів представник прокуратури.

Два влучання у Харківському районі були на відкритій місцевості. Теж обійшлося без травмованих.

Зранку 23 травня армія РФ ударила по Харкову й Люботину 15 ракетами. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про сімох загиблих.

Під час обстрілу Харкова російські війська влучили по друкарні видавництва Vivat. Унаслідок удару по цивільному підприємству є один загиблий і шість постраждалих.

Речниця Харківської ОВА Олена Шаповал заявила, що армія Росії може завдавати нищівних ударів будь-коли, тому у Харківській області майже не залишилося безпечних місць. Тривоги тривають по 16 годин.

Російська армія у ніч проти 24 травня обстріляла залізничну інфраструктуру в Харківській області.

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