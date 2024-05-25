Российская армия для обстрела Харькова и района в ночь на 25 мая применила баллистические ракеты, предварительно нанося удары из С-300. Зафиксированы попадания по зданию лицея, в промышленной зоне и на открытой местности. Соответствующее видео опубликовала Харьковская областная прокуратура.

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По словам представителя облпрокуратуры Дмитрия Чубенко, российская армия 25 мая нанесла четыре ракетных удара по Харькову и Харьковскому району.

В Слободском районе Харькова было два попадания: первое зафиксировано по зданию лицея, другое – в промышленной зоне.

"Без травмированных. Повреждены 15 частных автомобилей и фасад 9-ти этажного жилого дома", – рассказал представитель прокуратуры.

Два попадания в Харьковском районе были на открытой местности. Тоже обошлось без травмированных.

Утром 23 мая армия РФ ударила по Харькову и Люботину 15 ракетами. В результате обстрела известно по меньшей мере о семи погибших.

При обстреле Харькова российские войска попали по типографии издательства Vivat. В результате удара по гражданскому предприятию есть один погибший и шесть пострадавших.

Представительница Харьковской ОВА Елена Шаповал заявила , что армия России может наносить сокрушительные удары в любое время, поэтому в Харьковской области почти не осталось безопасных мест. Тревоги длятся по 16 часов.

Российская армия в ночь на 24 мая обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области.

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