Росія вдарила по Укрзалізниці в Харківській області, але поїзди курсують за графіком – фото
Російська армія у ніч проти 24 травня обстріляла залізничну інфраструктуру в Харківській області – це друга атака за добу. Про це повідомила пресслужба УЗ.
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"Ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі", – зазначила Укрзалізниця.
Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.
"На щастя, без жертв і травмованих. Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком", – додали у пресслужбі компанії.
Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія все ще завдає ударів по Харкову та Харківській області через те, що українські Сили оборони обмежені в кількості ППО та в ударах по території Росії.
- Зранку 23 травня армія РФ вдарила по Харкову та Люботину 15 ракетами. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про сімох загиблих.
- Під час обстрілу Харкова російські війська влучили по друкарні видавництва Vivat. Унаслідок удару по цивільному підприємству є один загиблий і шість постраждалих.
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