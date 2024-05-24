Росія вдарила по Укрзалізниці в Харківській області, але поїзди курсують за графіком – фото
Фото: Telegram

Російська армія у ніч проти 24 травня обстріляла залізничну інфраструктуру в Харківській області – це друга атака за добу. Про це повідомила пресслужба УЗ.

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"Ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі", – зазначила Укрзалізниця.

Фото: Telegram
Фото: Telegram

Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.

"На щастя, без жертв і травмованих. Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком", – додали у пресслужбі компанії.

Фото: Telegram
Фото: Telegram

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія все ще завдає ударів по Харкову та Харківській області через те, що українські Сили оборони обмежені в кількості ППО та в ударах по території Росії.

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