Росія вдарила по Укрзалізниці в Харківській області, але поїзди курсують за графіком – фото

Зеленський вважає, що Росія все ще завдає ударів по Харківській області через те, що Сили оборони обмежені в кількості ППО

Фото: Telegram

Російська армія у ніч проти 24 травня обстріляла залізничну інфраструктуру в Харківській області – це друга атака за добу. Про це повідомила пресслужба УЗ.

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"Ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі", – зазначила Укрзалізниця.

Фото: Telegram

Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.

"На щастя, без жертв і травмованих. Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком", – додали у пресслужбі компанії.

Фото: Telegram

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія все ще завдає ударів по Харкову та Харківській області через те, що українські Сили оборони обмежені в кількості ППО та в ударах по території Росії.

Зранку 23 травня армія РФ вдарила по Харкову та Люботину 15 ракетами. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про сімох загиблих.

Під час обстрілу Харкова російські війська влучили по друкарні видавництва Vivat. Унаслідок удару по цивільному підприємству є один загиблий і шість постраждалих.

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