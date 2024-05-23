Росія 10 разів вдарила по Харкову: влучила у підприємства, вбила та поранила людей

23 травня Росія завдала ударів по транспортній інфраструктурі, одному з підрозділів комунального підприємства, а також приватній паперовій компанії

Харків після російського обстрілу (Ілюстративне фото, ОП)

Зранку 23 травня російські окупаційні війська завдали авіаційних ударів по Харкову, внаслідок чого, попередньо, загинула людина, поранення отримали ще шестеро осіб. Про це повідомили представники місцевої влади.

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Згідно з повідомленням очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, по місту було завдано щонайменше 10 ударів.

Міський голова Ігор Терехов заявив, що росіяни вгатили по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням Харкова. Ще один удар прийшовся по приватному підприємству, додав він.

Синєгубов уточнив, що приватне підприємство, про яке говорив Терехов, є друкарнею. Внаслідок влучання виникла пожежа у цеху з паперами. Попередньо, загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

ДОПОВНЕНО об 11:38. Кількість загиблих зросла до двох, поранених – до семи, повідомив Терехов.

19 травня 2024 року росіяни вдарили по передмістю Харкову ракетами "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу постраждали 28 людей.

Того самого дня ворог завдав ударів по місту Вовчанськ та його громаді – загинула людина, троє поранених, є руйнування.

Армія РФ вдарила по Куп'янському району на Харківщині – попередньо, з "Урагану". Відомо про п'ятьох загиблих та 10 поранених.

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