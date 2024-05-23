Россия 10 раз ударила по Харькову: попала в предприятия, убила и ранила людей
Утром 23 мая российские оккупационные войска нанесли авиационные удары по Харькову, в результате чего, предварительно, погиб человек, ранения получили еще шесть человек. Об этом сообщили представители местных властей.
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Согласно сообщению главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, по городу было нанесено по меньшей мере 10 ударов.
Городской голова Игорь Терехов заявил, что россияне ударили по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением Харькова. Еще один удар пришелся по частному предприятию, добавил он.
Синегубов уточнил, что частное предприятие, о котором говорил Терехов, является типографией. В результате попадания возник пожар в цехе с бумагами. Предварительно погиб один человек, еще шестеро получили ранения.
ДОПОЛНЕНО в 11:38. Количество погибших возросло до двух, раненых – до семи, сообщил Терехов.
- 19 мая 2024 года россияне ударили по пригороду Харькова ракетами "Искандер-М". В результате обстрела пострадали 28 человек.
- В тот же день враг нанес удары по городу Волчанск и его общине – погиб человек, трое раненых, есть разрушения.
- Армия РФ ударила по Купянскому району в Харьковской области – предварительно, из "Урагана". Известно о пяти погибших и 10 раненых.
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