Росія вдарила керованим боєприпасом по Харкову: пошкоджено кафе, горить заправка, є поранені

Харків (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Вдень 22 травня російська армія вдарила по Харкову керованим боєприпасом. Внаслідок атаки постраждали щонайменше дев'ятеро людей. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Глава ОВА повідомив, що через обстріл Харкова сталося загоряння у багатоквартирному житловому будинку та на цивільній автозаправній станції. Також у місті пошкоджено кафе й кілька автомобілів.

Попередньо росіяни атакували Харків керованим боєприпасом.

Внаслідок обстрілу постраждало щонайменше дев'ятеро людей, наразі медики надають травмованим необхідну допомогу.

Мер міста Ігор Терехов проінформував, що Росія атакувала Шевченківський район Харкова. Армія РФ пошкодила магазини, транспорт і дитячий майданчик.

19 травня росіяни вдарили по передмістю Харкову ракетами "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу постраждали 28 людей.

Того самого дня ворог завдав ударів по місту Вовчанськ та його громаді – загинула людина, троє поранених, є руйнування.

Армія РФ вдарила по Куп'янському району на Харківщині – попередньо, з "Урагану". Відомо про п'ятьох загиблих та 10 поранених.

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