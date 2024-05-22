РФ ударила управляемым боеприпасом по Харькову: повреждено кафе, горит заправка, раненые

Из-за обстрела Харькова пострадали по меньшей мере девять человек

Харьков (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Днем 22 мая российская армия ударила по Харькову управляемым боеприпасом. В результате атаки пострадали по меньшей мере девять человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Глава ОВА сообщил, что из-за обстрела Харькова произошло возгорание в многоквартирном жилом доме и на гражданской автозаправочной станции. Также в городе повреждены кафе и несколько автомобилей.

Предварительно россияне атаковали Харьков управляемым боеприпасом.

В результате обстрела пострадали по меньшей мере девять человек, сейчас медики оказывают травмированным необходимую помощь.

Мэр города Игорь Терехов проинформировал, что Россия атаковала Шевченковский район Харькова. Армия РФ повредила магазины, транспорт и детскую площадку.

19 мая россияне ударили по пригороду Харькова ракетами "Искандер-М". В результате обстрела пострадали 28 человек.

В тот же день враг нанес удары по городу Волчанск и его общине – погиб человек, трое раненых, есть разрушения.

Армия РФ ударила по Купянскому району в Харьковской области – предварительно, из "Урагана". Известно о пяти погибших и 10 раненых.

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