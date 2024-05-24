РФ ударила по Укрзалізниці в Харьковской области, но поезда курсируют по графику – фото

Зеленский считает, что Россия все еще наносит удары по Харьковской области из-за того, что Силы обороны ограничены в количестве ПВО

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Российская армия в ночь на 24 мая обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области – это вторая атака за сутки. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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"Враг не оставляет целенаправленных попыток остановить железную дорогу в Харьковской области. Ночью он снова ударил по гражданской железнодорожной инфраструктуре", – отметила Укрзалізниця.

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В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.

"К счастью, без жертв и травмированных. Поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику", – добавили в пресс-службе компании.

Фото: Telegram

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия все еще наносит удары по Харькову и Харьковской области из-за того, что украинские Силы обороны ограничены в количестве ПВО и в ударах по территории России.

Утром 23 мая армия РФ ударила по Харькову и Люботину 15 ракетами. В результате обстрела известно по меньшей мере о семи погибших.

При обстреле Харькова российские войска попали по типографии издательства Vivat. В результате удара по гражданскому предприятию есть один погибший и шесть пострадавших.

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