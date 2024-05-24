Росія зруйнувала друкарню у Харкові – Зеленський пообіцяв знайти гроші, щоб відновити

Власник групи компаній "Фактор" зазначив, що Харків є основним виробником поліграфічної продукції, але зараз виник великий дефіцит потужностей

Володимир Зеленський оглянув зруйновану друкарню, Харків, 24 травня (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський відвідав Харків та оглянув зруйновану російським ударом друкарню "Фактор-Друк". Він пообіцяв, що держава знайде гроші для того, щоб відновити потужності виробництва. Про це повідомив Офіс президента.

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Під час ракетної атаки на Харків 23 травня на підприємстві було понад 50 працівників: семеро людей загинули, 21 працівник друкарні постраждав.

Володимир Зеленський оглянув зруйновану друкарню, Харків, 24 травня (Фото: ОП)

Лише за попередніми підрахунками, унаслідок російської атаки було знищено близько 20 000 книг для дітей і дорослих, зокрема шкільних підручників. Перед цим Зеленський озвучив, що у друкарні згоріли 50 000 книг.

Президент висловив співчуття рідним і близьким тих, хто загинув унаслідок цього ракетного удару.

Володимир Зеленський оглянув зруйновану друкарню, Харків, 24 травня (Фото: ОП)

Володимир Зеленський оглянув зруйновану друкарню, Харків, 24 травня (Фото: ОП)

Власник групи компаній "Фактор" Сергій Політучий, до складу якої належить друкарня "Фактор-Друк", зазначив, що Харків є основним виробником поліграфічної продукції в Україні, але зараз виник великий дефіцит потужностей.

Видавництва не можуть вчасно надрукувати книги, зокрема навчальну літературу. Лише в одній цій типографії щороку друкували близько третини від усієї кількості книжок в Україні. Зокрема, приблизно 40% становили шкільні підручники.

Президент заявив, що російська армія все ще завдає ударів по Харкову й Харківській області через те, що українські Сили оборони обмежені в кількості ППО та в ударах по території Росії.

Зранку 23 травня армія РФ ударила по Харкову й Люботину 15 ракетами. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про сімох загиблих.

Під час обстрілу Харкова російські війська влучили по друкарні видавництва Vivat. Унаслідок удару по цивільному підприємству є один загиблий і шість постраждалих.

Речниця Харківської ОВА Олена Шаповал заявила, що армія Росії може завдавати нищівних ударів будь-коли, тому у Харківській області майже не залишилося безпечних місць. Тривоги тривають по 16 годин.

Російська армія у ніч проти 24 травня обстріляла залізничну інфраструктуру в Харківській області – це друга атака за добу.

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