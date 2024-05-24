Росія зруйнувала друкарню у Харкові – Зеленський пообіцяв знайти гроші, щоб відновити
Президент Володимир Зеленський відвідав Харків та оглянув зруйновану російським ударом друкарню "Фактор-Друк". Він пообіцяв, що держава знайде гроші для того, щоб відновити потужності виробництва. Про це повідомив Офіс президента.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
Під час ракетної атаки на Харків 23 травня на підприємстві було понад 50 працівників: семеро людей загинули, 21 працівник друкарні постраждав.
Лише за попередніми підрахунками, унаслідок російської атаки було знищено близько 20 000 книг для дітей і дорослих, зокрема шкільних підручників. Перед цим Зеленський озвучив, що у друкарні згоріли 50 000 книг.
Президент висловив співчуття рідним і близьким тих, хто загинув унаслідок цього ракетного удару.
Власник групи компаній "Фактор" Сергій Політучий, до складу якої належить друкарня "Фактор-Друк", зазначив, що Харків є основним виробником поліграфічної продукції в Україні, але зараз виник великий дефіцит потужностей.
Видавництва не можуть вчасно надрукувати книги, зокрема навчальну літературу. Лише в одній цій типографії щороку друкували близько третини від усієї кількості книжок в Україні. Зокрема, приблизно 40% становили шкільні підручники.
Президент заявив, що російська армія все ще завдає ударів по Харкову й Харківській області через те, що українські Сили оборони обмежені в кількості ППО та в ударах по території Росії.
- Зранку 23 травня армія РФ ударила по Харкову й Люботину 15 ракетами. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про сімох загиблих.
- Під час обстрілу Харкова російські війська влучили по друкарні видавництва Vivat. Унаслідок удару по цивільному підприємству є один загиблий і шість постраждалих.
- Речниця Харківської ОВА Олена Шаповал заявила, що армія Росії може завдавати нищівних ударів будь-коли, тому у Харківській області майже не залишилося безпечних місць. Тривоги тривають по 16 годин.
- Російська армія у ніч проти 24 травня обстріляла залізничну інфраструктуру в Харківській області – це друга атака за добу.
Читайте також: Сили оборони зупинили росіян у Харківській області й проводять контрнаступ