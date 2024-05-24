РФ уничтожила типографию в Харькове – Зеленский пообещал найти деньги, чтобы восстановить

Владелец группы компаний "Фактор" отметил, что Харьков является основным производителем полиграфической продукции, но сейчас дефицит мощностей

Владимир Зеленский осмотрел разрушенную типографию, Харьков, 24 мая (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский посетил Харьков и осмотрел разрушенную российским ударом типографию "Фактор-Печать". Он пообещал, что государство найдет деньги, чтобы восстановить мощности производства. Об этом сообщил Офис президента.

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В ходе ракетной атаки на Харьков 23 мая на предприятии было более 50 работников: семь человек погибли, 21 работник типографии пострадал.

Владимир Зеленский осмотрел разрушенную типографию, Харьков, 24 мая (Фото: ОП)

Только по предварительным подсчетам, в результате российской атаки было уничтожено около 20 000 книг для детей и взрослых, в том числе школьных учебников. Перед этим Зеленский озвучил, что в типографии сгорело 50 000 книг.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших в результате этого ракетного удара.

Владимир Зеленский осмотрел разрушенную типографию, Харьков, 24 мая (Фото: ОП)

Владимир Зеленский осмотрел разрушенную типографию, Харьков, 24 мая (Фото: ОП)

Владелец группы компаний "Фактор" Сергей Политучий, в состав которой входит типография "Фактор-Печать", отметил, что Харьков является основным производителем полиграфической продукции в Украине, но сейчас возник большой дефицит мощностей.

Издательства не могут своевременно напечатать книги, в частности, учебную литературу. Только в одной этой типографии ежегодно печатали около трети всего количества книг в Украине. В частности, около 40% составляли школьные учебники.

Президент заявил, что российская армия все еще наносит удары по Харькову и Харьковской области из-за того, что украинские Силы обороны ограничены в количестве ПВО и в ударах по территории России.

Утром 23 мая армия РФ ударила по Харькову и Люботину 15 ракетами. В результате обстрела известно по меньшей мере о семи погибших.

При обстреле Харькова российские войска попали по типографии издательства Vivat. В результате удара по гражданскому предприятию есть один погибший и шесть пострадавших.

Представительница Харьковской ОВА Елена Шаповал заявила, что армия России может наносить сокрушительные удары в любое время, поэтому в Харьковской области почти не осталось безопасных мест. Тревоги длятся по 16 часов.

Российская армия в ночь на 24 мая обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области – это вторая атака за сутки.

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