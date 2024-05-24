Сили оборони зупинили росіян у Харківській області й проводять контрнаступ

Тривають жорсткі бойові дії майже вздовж усієї лінії фронту, де окупанти зазнають важких втрат

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

Збройним Силам України вдалося зупинити російський наступ на Харківщині – тепер вони проводять контрнаступальні дії. Про це заявив представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Ігор Прохоренко на брифінгу в Медіацентрі Україна.

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За словами Прохоренка, мета росіян у Харківській області — створити буферну зону, однак зараз їх зупинили, ситуацію взяли під контроль і проводять наступальні дії.

Окрім півночі Харківської області, російські війська намагаються наступати на сході області, плануючи обійти зі сходу місто Куп’янськ. Утім, Прохоренко зазначив, що успіху вони не мають.

Він також додав, що жорсткі бойові дії тривають майже вздовж усієї лінії фронту, де окупанти зазнають важких втрат.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Станом на 20 травня, за даними ДСНС, з прикордонних населених пунктів Харківської області евакуювали понад 10 000 осіб.

23 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни після "перших незначних успіхів" у ході наступальних боїв на Харківщині повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали "дуже високих" втрат в особовому складі штурмових підрозділів.

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