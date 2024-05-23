Сырский: После первых незначительных успехов РФ полностью увязла в боях за Волчанск

Главнокомандующий ВСУ Сырский назвал главные направления, где сейчас наиболее обостренная ситуация на фронте

Александр Сырский (Фото - Facebook главнокомандующего ВСУ)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне после "первых незначительных успехов" в ходе наступательных боев в Харьковской области полностью увязли в уличных боях за Волчанск и понесли "очень высокие" потери в личном составе штурмовых подразделений. Об этом он сообщил, докладывая о работе в частях восточного фронта.

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"В настоящее время враг с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно", – заверил главком ВСУ.

В районе Липцев, по словам Сырского, россияне также понесли существенные потери, перешли к активной обороне, проводят минирование и огненное поражение позиций украинских войск.

На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать оборону ВСУ и выйти к реке Оскол, сообщил Сырский.

Также, по его словам, интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Там оккупанты пытаются "любой ценой" зацепиться за город, используют новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые уничтожаются украинскими противотанковыми средствами и FPV-дронами еще во время выдвижения.

Сырский отметил, что наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Там враг пытается прорвать оборону украинских войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка – Бердичи путем наступательных и штурмовых действий наиболее подготовленных подразделений. Наступательные действия идут как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке, нередко – на мотоциклах и баги.

"На других направлениях тоже неспокойно, но количество и интенсивность боевых действий значительно меньше", – сообщил главнокомандующий ВСУ.

Ключевой целью работы на фронте он назвал изучение обстановки на месте, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством боеприпасов, дронов, РЭБ, усиление резервами и прочее.

21 мая в ВСУ заявили, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, в том числе и в Волчанске.

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