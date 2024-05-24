Силы обороны остановили россиян в Харьковской области и проводят контрнаступление
Вооруженным Силам Украины удалось остановить российское наступление в Харьковской области – теперь они проводят контрнаступательные действия. Об этом заявил представитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Игорь Прохоренко на брифинге в Медиацентре Украина.
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По словам Прохоренко, цель россиян в Харьковской области – создать буферную зону, однако сейчас их остановили, ситуацию взяли под контроль и проводят наступательные действия.
Кроме севера Харьковской области, российские войска пытаются наступать на востоке области, планируя обойти с востока город Купянск. Впрочем, Прохоренко отметил, что успеха они не имеют.
Он также добавил, что жесткие боевые действия продолжаются почти вдоль всей линии фронта, где оккупанты несут тяжелые потери.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- По состоянию на 20 мая, по данным ГСЧС, из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировали более 10 000 человек.
- 23 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне после "первых незначительных успехов" в ходе наступательных боев в Харьковской области полностью увязли в уличных боях за Волчанск и понесли "очень высокие" потери в личном составе штурмовых подразделений.
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