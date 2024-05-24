Силы обороны остановили россиян в Харьковской области и проводят контрнаступление

Продолжаются жесткие боевые действия почти вдоль всей линии фронта, где оккупанты терпят тяжелые потери

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб)

Вооруженным Силам Украины удалось остановить российское наступление в Харьковской области – теперь они проводят контрнаступательные действия. Об этом заявил представитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Игорь Прохоренко на брифинге в Медиацентре Украина.

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По словам Прохоренко, цель россиян в Харьковской области – создать буферную зону, однако сейчас их остановили, ситуацию взяли под контроль и проводят наступательные действия.

Кроме севера Харьковской области, российские войска пытаются наступать на востоке области, планируя обойти с востока город Купянск. Впрочем, Прохоренко отметил, что успеха они не имеют.

Он также добавил, что жесткие боевые действия продолжаются почти вдоль всей линии фронта, где оккупанты несут тяжелые потери.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

По состоянию на 20 мая, по данным ГСЧС, из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировали более 10 000 человек.

23 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне после "первых незначительных успехов" в ходе наступательных боев в Харьковской области полностью увязли в уличных боях за Волчанск и понесли "очень высокие" потери в личном составе штурмовых подразделений.

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