Унаслідок російського удару по Харківській області 23 травня було спалено 50 000 книг. Про це заявив президент Володимир Зеленський та акцентував, що для того, щоб російський терор програв – потрібна рішучість світових лідерів.

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"Російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя", – заявив очільник держави.

Харків, 23 травня (Фото: EPA/SERGEY KOZLOV)

Зеленський наголосив, що для того, щоб терор Росії програв, потрібно лише одне – достатня рішучість світових лідерів.

"Достатня протиповітряна оборона українських міст і громад, достатні далекобійні можливості наших воїнів, достатньо сміливі політичні рішення", – підсумував президент.

Харків, 23 травня (Фото: EPA/SERGEY KOZLOV)

Харків, 23 травня (Фото: EPA/SERGEY KOZLOV)

Президент заявив, що російська армія все ще завдає ударів по Харкову й Харківській області через те, що українські Сили оборони обмежені в кількості ППО та в ударах по території Росії.

Зранку 23 травня армія РФ ударила по Харкову й Люботину 15 ракетами. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про сімох загиблих.

Під час обстрілу Харкова російські війська влучили по друкарні видавництва Vivat. Унаслідок удару по цивільному підприємству є один загиблий і шість постраждалих.

Речниця Харківської ОВА Олена Шаповал заявила, що армія Росії може завдавати нищівних ударів будь-коли, тому у Харківській області майже не залишилося безпечних місць. Тривоги тривають по 16 годин.

Російська армія у ніч проти 24 травня обстріляла залізничну інфраструктуру в Харківській області – це друга атака за добу.

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